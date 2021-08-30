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Жителям российского региона пообещали «африканскую» жару

Глава Гидрометцентра Вильфанд: африканские воздушные массы придут в Краснодарский край
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Фото: Pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что воздушные массы из Африки принесут в Краснодарский край очень жаркую погоду. Синоптик пообещал жителям Сочи, что температура воздуха 30 августа достигнет опасных 37 градусов, сообщает РИА Новости.

Глава Гидрометцентра объяснил, что «африканская» жара придет в российский регион из-за соответствующих воздушных масс. Вильфанд подчеркнул, что прогнозируемая в Сочи погода до 37 градусов тепла очень опасна.

«В приморских городах такая жара - это огромная редкость», — подчеркнул Вильфанд.

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