Некоторым российским регионам пообещали снег в начале сентября

Центр «Фобос»: в Северо-Западных регионах России в начале сентября выпадет первый снег

В некоторых российских регионах в начале сентября выпадет снег, такой прогноз сделал центр «Фобос», передает «Российская газета». В Северо-Западной части страны уже 3-5 сентября ночные температуры опустятся ниже нуля, ожидаются обильные осадки.

Понижение температуры пообещали жителям Карелии, Коми, Мурманской, Архангельской и Вологодской областей. Не исключено выпадение снега на севере Пермского края и Свердловской области, а также в Тверской, Ярославской, Костромской областях.

В Центральной России синоптики прогнозируют осеннюю погоду, ночью будет около 8-13 градусов выше нуля, днем до плюс 16. Также ожидаются дожди и сильный холодный ветер. «Мало того, арктическое вторжение будет сопровождаться осадками и порывистым ветром, из-за чего в ощущениях будет казаться, что на улице еще на 2-3 градуса холоднее реальной температуры», — пояснили в центре «Фобос».

Быстрая перемена погоды будет сопровождаться таким явлением, как «барическое дно», когда атмосферное давление стремительно снизится.

Ранее ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что уходящее лето в России было богато на «сюрпризы». Он отметил лесные пожары, экстремальные ливни, шквал, град, смерчи и потопы, мощные волны холода и тепла. По его словам, экономике России был нанесен ущерб в десятки и сотни миллиардов рублей.