Россия
 
Последние новости
В США заявили об угрозе космическим запускам из-за роста заболеваемости COVID-19
Великобритания заявила о завершении миссии по эвакуации из Афганистана
Актер «Универа» рассказал о проблемах во время съемок сериала
Пьяный россиянин напал на пассажиров аэропорта Шереметьево 
В российском городе сотни посылок выбросили на помойку
На Украине выпустят линейку одежды для покойников
Синоптик назвал уходящее лето в России чрезвычайно ярким на сюрпризы
Иностранец покусал сотрудников ГИБДД на востоке Москвы 
Рогозин заявил о готовности России отразить любой удар
Эстония попросила ЕС разместить у себя комплексы ПВО для сдерживания России
Новости партнеров
Прослушать новость

Жителям российского города предрекли сильную жару

МЧС: в Сочи в понедельник ожидается сильная жара до плюс 37 градусов
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @igorstarkoff / Unsplash

Жителям города Сочи в понедельник, 30 августа, предрекли сильную жару до 37 градусов. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

«В дневные и вечерние часы ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет отметок плюс 36-37 градусов», — говорится в сообщении.

МЧС также напоминает россиянам о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк предупредила жителей России о возвращении аномальной жары. В частности, она сообщила, что температура в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах до конца августа будет постепенно подниматься в дневные часы до 30-35 градусов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Москвичам пообещали ливни и грозы
Россиян предупредили о возвращении аномальной жары
Вильфанд назвал сроки появления заморозков в Москве