Жителям российского города предрекли сильную жару

МЧС: в Сочи в понедельник ожидается сильная жара до плюс 37 градусов

Жителям города Сочи в понедельник, 30 августа, предрекли сильную жару до 37 градусов. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

«В дневные и вечерние часы ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет отметок плюс 36-37 градусов», — говорится в сообщении.

МЧС также напоминает россиянам о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк предупредила жителей России о возвращении аномальной жары. В частности, она сообщила, что температура в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах до конца августа будет постепенно подниматься в дневные часы до 30-35 градусов.