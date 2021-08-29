Россиянам пообещали промозглый ветер и мокрый снег в сентябре

Погода в России станет по-настоящему осенней со второго сентября. Об этом сообщает ТАСС со слов ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По территории страны пройдет арктический атмосферный фронт, начнутся холодные дожди с промозглым северным ветром. «В темное время суток температура воздуха понизится до плюс 8-13 [градусов], а днем не выше плюс 11-16 [градусов]», — сообщил Тишковец. По его словам, тенденция к похолоданию будет усиливаться: ночью воздух начнет остывать до плюс 3-8 градусов. Днем температура составит плюс 7-12 градусов, что на 5-7 градусов ниже сентябрьской температурной нормы.

Специалист не исключил, что в некоторых районах страны в сентябре пойдет первый мокрый снег. Такие погодные условия ожидаются в Вологодской, Мурманской и Архангельской областях, Карелии, Коми, на Северном Урале, а также на севере Волго-Вятского региона. Очень ветрено будет в северо-восточной части России. Скорость порывов ветра увеличится до штормовых 17-22 м/с.

Ранее Тишковец заявил, что уходящее лето в России было богато на «сюрпризы». Он отметил лесные пожары, экстремальные ливни, шквал, град, смерчи и потопы, мощные волны холода и тепла. По его словам, экономике России был нанесен ущерб в десятки и сотни миллиардов рублей.