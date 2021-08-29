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Россиян предупредили о резком похолодании

Гидрометцентр: резкое похолодание придет в Центральную Россию 1 сентября
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Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Резкое похолодание придет в Центральный федеральный округ (ЦФО) 1 сентября, предупредил глава ситуационного центра Гидрометцентра России Юрий Варакин. Об этом сообщает ТАСС.

По прогнозу синоптика, до 31 августа в ЦФО сохранится относительно теплая погода, температура ожидается в диапазоне 20-25 градусов тепла. Затем с северо-запада придет атмосферный фронт, который вызовет резкое снижение температуры воздуха.

Так, уже вечером 1 сентября в Подмосковье похолодает до 15-18 градусов, на западе ЦФО — 14-17 градусов. «Температура сразу на пять-восемь градусов будет ниже, чем в конце августа», — резюмировал Варакин.

Ранее Гидрометцентр предупредил о заморозках в ближайшие дни в шести российских регионах. Заморозки до 2 градусов с 28 по 30 августа ожидаются в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях. С 28 по 29 августа синоптики прогнозируют заморозки до 2 градусов в Костромской области, в Забайкальском крае — до 3 градусов. С 29 по 30 августа заморозки придут в Башкортостан — температура в регионе опустится до 2 градусов.

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