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В нескольких российских регионах в сентябре выпадет первый снег

Центр «Фобос» спрогнозировал заморозки и снег в 11 регионах России в начале сентября
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Фото: Pixabay

В нескольких российских регионах уже в начале сентября начнутся заморозки и выпадет первый снег, такой прогноз дал центр «Фобос», сообщается на сайте организации.

11
регионов России
ожидают мокрый снег уже в начале сентября

Дожди и мокрый снег ожидаются в Мурманской, Вологодской, Архангельской, Свердловской областях, на севере Пермского края, а также в Карелии и Коми. Осадки возможны в Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях.

Какая температура ожидает россиян?

Синоптики предупредили, что уже со 2 сентября в Центральной России начнется похолодание, сопровождаемое дождями и северным ветром. Ночью температура снизится до 8-13 градусов, днем — не выше 11-16. Дальше воздух продолжит остывать, ожидается, что погода будет на 5-7 градусов ниже климатической нормы и приближена к октябрьской, то есть ночью 3-8 градусов, днем 7-12.

На Северо-Западе страны возможны ранние заморозки, ночью от ноля до пяти, а скорость ветра достигнет штормовых 17-22 метров в секунду. Из-за резкой смены погоды ожидается «барическое дно», то есть стремительное падение давления, которое скажется на метеозависимых.

2
сентября
ожидается резкое похолодание, осадки и падение атмосферного давления

Вместе с тем жителям города Сочи в понедельник, 30 августа, предрекли сильную жару до 37 градусов, об этом сообщили в МЧС. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк предупредила жителей России о возвращении аномальной жары. В частности, она сообщила, что температура в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах до конца августа будет постепенно подниматься в дневные часы до 30-35 градусов.

Ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что уходящее лето в России было богато на «сюрпризы». Он отметил лесные пожары, экстремальные ливни, шквал, град, смерчи и потопы, мощные волны холода и тепла. По его словам, экономике России был нанесен ущерб в десятки и сотни миллиардов рублей.

Погода в Москве

В Москве настоящая осень начнется со 2 сентября, днем будет не теплее 16 градусов выше ноля, ночью — уже пасмурно и сыро, 5-10 градусов тепла. Также ожидается, что погода будет на несколько градусов прохладнее климатической нормы.

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова полагает, что такой температурный фон останется и на выходных осени. В то же время до конца календарного лета и 1 сентября погода в столичном регионе будет теплой: прогнозируется 21-26 градусов тепла.

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