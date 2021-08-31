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Вильфанд назвал сроки наступления похолодания в Москве

Глава Гидрометцентра Вильфанд: похолодание придет в Московский регион 3 сентября
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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Московский регион похолодание придет 3 сентября — температура будет на три-четыре градуса ниже нормы. Такие сроки наступления похолодания назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В Москве лето прощается с нами. В дальнейшем предстоит понижение температуры, и уже как-то некомфортно совсем даже слышать прогноз. 3 сентября температура в Москве — пять-семь градусов ночью, а по области — до двух [градусов]», — заявил Вильфанд.

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Он добавил, что температура днем в пятницу, 3 сентября, не превысит 11-13 градусов тепла. Такая погода сохранится в Москве до конца недели.

Однако Вильфанд напомнил, что после холодной погоды обычно наступает бабье лето.

Ранее Вильфанд заявил об одном из самых жарких за всю историю метеонаблюдений лете. По его словам, лето 2021 года займет второе или третье место в ранге самых теплых, самым жарким оно было в 2010 году.

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