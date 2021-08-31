Вильфанд заявил об одном из самых жарких за всю историю метеонаблюдений лете

Глава Гидрометцентра: лето 2021 года — одно из самых жарких в истории метеонаблюдений

На всей территории России три месяца наблюдалась температура выше нормы, лето 2021 года стало одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции МИА «Россия сегодня», пишет РИА Новости.

«Вся страна окрашена таким красноватым цветом. Это значит, что на всей территории страны лето было теплым, я бы сказал — жарким. Это довольно редко случается, чтобы на всей территории страны было теплее нормы», — сказал Вильфанд.

По его словам, лето 2021 года займет второе или третье место в ранге самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура в июне была 26,4 градуса, в июле — 27,7, в августе — 24,4.

Вильфанд отметил, что самое жаркое лето было в 2010 году.

Ранее он также пообещал жителям Краснодарского края «африканскую жару». По словам синоптика, в последние дни лета температура воздуха в регионе поднимется до плюс 37 градусов из-за воздушных масс. Глава Гидрометцентра подчеркнул, что такая погода очень опасна.