Россия
 
Последние новости
Байдену предсказали новую фазу войны после ухода США из Афганистана
В российском городе школьные классы разместили в коридоре
Рогозин предложил построить в России город космонавтики
Стало известно о возможном помиловании Софьи Сапеги после суда в Белоруссии
Великобритания захотела играть ведущую роль в коалиции против ИГ
Минобороны решило усилить российскую армию перспективными самолетами
Китай оценил вывод войск США из Афганистана
Украина запретила въезд автомобилей с номерами Приднестровья
В магазине сотрудник уснул в коробке для доставки еды 
Казахские ветераны «горячих точек» пригрозили смертью депутатам Госдумы
Новости партнеров
Прослушать новость

Вильфанд заявил об одном из самых жарких за всю историю метеонаблюдений лете

Глава Гидрометцентра: лето 2021 года — одно из самых жарких в истории метеонаблюдений
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: «Комсомольская Правда» / Globallookpress.com

На всей территории России три месяца наблюдалась температура выше нормы, лето 2021 года стало одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции МИА «Россия сегодня», пишет РИА Новости.

«Вся страна окрашена таким красноватым цветом. Это значит, что на всей территории страны лето было теплым, я бы сказал — жарким. Это довольно редко случается, чтобы на всей территории страны было теплее нормы», — сказал Вильфанд.

Как Россия подсела на «Черный бумер» и ополчилась на Киркорова
Читать

По его словам, лето 2021 года займет второе или третье место в ранге самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура в июне была 26,4 градуса, в июле — 27,7, в августе — 24,4.

Вильфанд отметил, что самое жаркое лето было в 2010 году.

Ранее он также пообещал жителям Краснодарского края «африканскую жару». По словам синоптика, в последние дни лета температура воздуха в регионе поднимется до плюс 37 градусов из-за воздушных масс. Глава Гидрометцентра подчеркнул, что такая погода очень опасна.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жителям российского региона пообещали «африканскую» жару
Двум российским регионам пообещали похолодание до минус пяти градусов
Гидрометцентр спрогнозировал заморозки в шести российских регионах