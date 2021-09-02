Синоптик спрогнозировал похолодание до 1 градуса тепла в центре России

В центре России прогнозируется похолодание. Как рассказал «Ленте.ру» синоптик Александр Шувалов, в Подмосковье столбики термометров могут в ночное время опуститься до одного градуса тепла.

«Центральная часть европейской территории России находится под ударом холода. Сейчас это не очень заметно в Подмосковье, но четверг и все выходные, третье-пятое число, — самые холодные дни. Ночные температуры опустятся до двух-семи или одного-шести градусов, а днем будет около плюс десяти градусов», — сказал он.

Окончание холодного периода начнется с северо-запада за счет скандинавского антициклона, добавил Шувалов. Он отметил, что погода будет отличаться от сентябрьской нормы на два-четыре градуса в отрицательную сторону.

«Дневная температура за счет солнечного прогрева начнет повышаться. Например, в Петербурге к 7 сентября от восьми-десяти градусов она повысится до 12-14 градусов. В Москве и Подмосковье повышение температуры произойдет на сутки позже, однако к 8-9 сентября мы можем ожидать 14-16 градусов. Это несколько прохладнее, чем сегодня – воздух прогрет до 20, но заметно теплее чем в выходные дни», — заявил специалист.

При этом в Сибири уже наступило бабье лето: на выходные в Новосибирске, Омске и Красноярске ожидается 20-25 градусов и солнце, однако когда оно придет на европейскую территорию России — пока неизвестно.

«Это процесс глубокий, как тяжелая болезнь — больной долго выкарабкивается. Так и здесь — похолодание сильное, значительное. Отрицательная аномалия температуры наблюдается практически на всей европейской территории от Мурманска до Сочи и от Пскова до Самары. То есть вся европейская часть в холоде», — пояснил Шувалов.