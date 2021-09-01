Москвичам пообещали сильный дождь с грозой 1 сентября

МЧС: в Москве и Подмосковье 1 сентября будет сильный дождь и ветер

В Москве и Подмосковье 1 сентября пройдут сильные дожди с грозами. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного управления МЧС.

По данным ведомства, в среду, 1 сентября, сильный дождь, гроза и ветер начнутся с юго-западных районов столицы. Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду.

В МЧС рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями во время непогоды. Водителям необходимо снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей.

Ранее россиянам озвучили прогноз погоды на сентябрь. По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, на большей части страны температура будет около и выше нормы. Мало осадков в сентябре будет на юге Урала, Западной Сибири, Красноярского края и в Хакасии.