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Москвичам пообещали сильный дождь с грозой 1 сентября

МЧС: в Москве и Подмосковье 1 сентября будет сильный дождь и ветер
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Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве и Подмосковье 1 сентября пройдут сильные дожди с грозами. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного управления МЧС.

По данным ведомства, в среду, 1 сентября, сильный дождь, гроза и ветер начнутся с юго-западных районов столицы. Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду.

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В МЧС рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями во время непогоды. Водителям необходимо снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей.

Ранее россиянам озвучили прогноз погоды на сентябрь. По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, на большей части страны температура будет около и выше нормы. Мало осадков в сентябре будет на юге Урала, Западной Сибири, Красноярского края и в Хакасии.

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