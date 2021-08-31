Россиянам назвали укрепляющие осенью иммунитет ягоды

Клюква и брусника — ягоды, которые помогут укрепить иммунитет осенью, подготовив его к холодам. Их назвала российский врач-диетолог Ирина Лизун в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, в клюкве и бруснике содержится много витамина С и других компонентов. Кроме того, там мало сахара, также ягоды содержат большое количество органических кислот, которые очень полезны, разнообразных витаминов и микроэлементов.

Врач уточнила, что витамина С в клюкве иногда даже больше, чем в цитрусовых. Эти ягоды часто используют в лечебных целях, ведь в них имеется большое количество антиоксидантов и биофлавоноидов, полезных для иммунитета, добавила диетолог. Помимо этого, брусника и клюква долго хранятся без термической обработки, не теряя при этом свои свойства.

«Клюкву или бруснику мы можем просто залить водой, и они будут хорошо храниться и в холодильнике, и в погребе, из них не нужно делать варенье, чтобы они сохранялись», — подчеркнула Лизун.

Она рекомендовала использовать ягоды для запекания мяса и птицы, так как в сочетании с белком они окажут хорошее влияние на работу желудка, а витамин С позволит организму лучше усваивать железо.

Ранее гастроэнтеролог Алексей Цыс заявил, что потребление витаминов уменьшается в холодную погоду, поскольку в осенне-зимний период люди проводят большую часть времени внутри помещений. Во избежание дефицита, например, витамина D, необходимо сдать тест на его уровень в крови и показать специалисту.