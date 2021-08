Диетолог предупредила об усиливающих воспалительные процессы напитках

Употребление некоторых популярных напитков может привести к серьезным проблемам со здоровьем в будущем. Об этом рассказала американский диетолог Эми Гудсон (Amy Goodson), сообщает издание Eat This, Not That!

По ее словам, нет продуктов, которые сами по себе вызывают воспаление. Однако необходимо иметь в виду, как часто и в каком количестве человек употребляет те или иные напитки, а также какие проблемы они могут вызвать. Гудсон предупредила, что люди, которые регулярно потребляют большое количество содовой, сладкого чая и других подслащенных сахаром напитков, имеют больший риск хронического воспаления на фоне других проблем со здоровьем. Кроме того, чрезмерное употребление сахара может привести к лишнему весу. В свою очередь, он может вызвать хроническое воспаление слабой степени в организме.

Эти данные подтверждаются исследованием, опубликованным в Американском журнале клинического питания. Употребления одной банки газировки в день привело к большей инсулинорезистентности и повышению уровня холестерина у участников исследования.

Гудсон также отметила, что употребление слишком большого количества алкоголя со временем может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом, которые приводят к воспалению. Как пояснила эксперт, спирт разрушает защитный слой слизистой оболочки кишечника и изменяет микробиоту кишечника.

По словам диетолога, следует отдавать предпочтение простой питьевой воде и низкокалорийным напиткам. Для уменьшения воспаления Гудсон рекомендовала употреблять зеленый чай, а также вишневый и гранатовые соки.

Ранее американские диетологи назвали пять видов напитков, которые плохо влияют на фигуру и препятствуют похудению.