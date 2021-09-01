Россиянам назвали сроки возвращения тепла

Синоптик Тишковец заявил, что тепло в ЦФО вернется во второй половине сентября

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что теплая погода наступит в регионах Центрального федерального округа(ЦФО) России не ранее второй половины сентября. Следующие две недели ожидают быть достаточно прохладными, сообщает ТАСС.

Синоптик рассказал, что с каждым днем в стране будут появляться «все более студеные воздушные массы», которые вызовут низкую температуру. Показатели опустятся на пять градусов ниже положенной нормы, предупредил россиян Тишковец. Погода будет соответствовать климату начала октября, а количество осадков — норме.

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При этом на второй неделе сентября температура опустится ниже нормы только на 0,5 градуса, поэтому погода будет немного прохладнее ожидаемой. Ожидается, что дефицит осадков достигнет 20 процентов. Тепло вернется через две недели, а вместе с ним и бабье лето — такие сроки назвал специалист.

«Вторая половина месяца будет более благополучной, и климатические качели возьмут обратный ход. Среднесуточная температура воздуха к середине сентября вернется в свое климатическое русло, после чего третья и четвертая недели станут теплее многолетних показателей с превышением на 0,5-1 градус и общим количеством осадков 60-70 процентов. Это значит, скорее всего, именно в этот период и случится классическое бабье лето», — объяснил Тишковец.

Температура ночью будет составлять от пяти до десяти градусов, а днем воздух будет прогреваться до 13-18 градусов тепла.

Ранее Тишковец предупредил москвичей о резком наступлении осенних холодов. Такая погода, по его мнению, больше характерна не для сентября, это «холод начала октября».