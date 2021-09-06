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Москвичей предупредили о дожде и повышенном атмосферном давлении

Синоптик Синенков: 6 сентября воздух в столице прогреется до 11-13 градусов тепла
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Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

В понедельник 6 сентября москвичей ожидает облачная погода и кратковременный дождь. Об этом рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, в столице воздух прогреется до 11-13 градусов тепла, а в Подмосковье температура воздуха составит 9-14 градусов. Синоптик предупредил, что во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Порывы ветра будут достигать 4-9 метров в секунду.

Синенков также предупредил, что атмосферное давление 6 сентября будет выше нормы и составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал сроки прихода бабьего лета в Москву. По его словам, со среды, 8 сентября, воздух прогреется до 15 градусов. В последующие дни столбик термометра поднимется до 19 градусов.

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