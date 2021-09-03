Синоптик пообещал москвичам «барическую пилу»

Синоптик Тишковец: в Москве ожидается «барическая пила» в ночь на 4 сентября

В Москве в пятницу, 3 сентября, ожидается «барическая пила» — атмосферное давление упадет до 733 миллиметров ртутного столба, а в ночь на субботу начнет стремительно расти. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Кроме того, он пообещал москвичам промозглую ветреную погоду с ливневыми дождями. Синоптик объяснил такую погоду североатлантическим циклоном, который также распространит в столице полярный холод и порывистый ветер со скоростью до 15-20 метров в секунду.

«Промозглая ветреная погода будет сопровождаться ливневыми дождями, из-за чего и так низкая для начала сентября температура будет в ощущениях казаться на три градуса холоднее», — заявил Тишковец.

Он добавил, что наибольшие порывы ветра в столице ожидаются в пятницу, 3 сентября, вечером — его скорость будет достигать до 17 метров в секунду. Такой показатель является штормовым, отметил синоптик. По словам Тишковца, сложный ветровой режим прогнозируется на большей части России с эпицентром на северо-западе, западе страны и в Нижнем Поволжье.

Ранее метеоролог Позднякова предрекла москвичам возвращение летнего тепла. По ее словам, через некоторое время в столице начнется бабье лето — тогда температура воздуха составит 17-20 градусов.