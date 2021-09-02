Жителям российского региона пообещали заморозки

В Подмосковье ожидаются заморозки до минус одного градуса

Жителям Московской области в ближайшие сутки пообещали заморозки местами до минус одного градуса. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы регионального министерства транспорта «Дороги и транспорт МО».

«Минтранс Московской области просит водителей быть особо аккуратными при крутых спусках и подъемах, на мостах и путепроводах, не превышать скоростной режим», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в ночь с 3 сентября на 4 сентября температура составит от двух до семи градусов тепла.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что в конце первой декады сентября ожидается возвращение теплой погоды в Москву. Однако назвать аномальными температуры, прогнозируемые в этот период, нельзя.