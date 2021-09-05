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Синоптик назвал сроки прихода бабьего лета в Москву

Вильфанд: со среды в Москве потеплеет до 15 градусов и наступит бабье лето
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Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Синоптики обещают приход бабьего лета в Москву на следующей неделе. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, со среды, 8 сентября, температура воздуха прогреется до 15 градусов. В последующие дни столбик термометра поднимется до 19 градусов. Он пояснил, что установившаяся сейчас холодная погода является предтечей грядущего потепления.

Бабье лето уже наступило на Урале. Там сейчас тепло до 27 градусов. По летнему жарко на юге Западной Сибири: воздух прогрелся до 30 градусов в Омской, Томской, Кемеровской и Новосибирской областях. Еще выше столбик термометра в Алтайском крае, там до 32 градусов жары. И даже в Якутии настоящий «разгул летнего буйства», сказал Вильфанд.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что москвичей ожидает прохладная первая половина сентября. По его словам, третья и четвертая недели первого осеннего месяца будут заметно теплее. Именно тогда в столице произойдет возврат к теплой погоде.

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