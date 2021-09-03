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Синоптик пообещал россиянам «климатические качели» в сентябре

Синоптик Тишковец: в сентябре в Центральной России ожидаются «климатические качели»
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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Центральной России в сентябре ожидаются «климатические качели». Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда».

Синоптик пообещал россиянам в первую неделю сентября холодную погоду, а после этого снова потеплеет.

«"Климатические качели" возьмут обратный ход. Среднесуточная температура воздуха в середине сентября вернется в свое климатическое русло. Этой ночью до плюс пяти-десяти градусов, днем до 17-18 градусов», — заявил Тишковец.

Он добавил, что третья и четвертая неделя месяца станет теплее климатической нормы — температура будет превышать среднестатистическую на 0,5-1 градус. Общее количество осадков составит 60-70 процентов от ежемесячной нормы.

По словам Тишковца, именно во второй половине сентября, скорее всего, придет бабье лето. При этом точно определить, когда оно начнется, можно только по краткосрочным прогнозам.

Ранее Тишковец заявил о наступлении метеорологической осени в Москве в четверг, 2 сентября. Синоптик отметил, что похолодание связано с приходом североатлантического циклона.

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