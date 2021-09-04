Синоптик сообщил о начале бархатного сезона на российских курортах

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что черноморское побережье России встречает бархатный сезон. Его слова приводит ТАСС.

Синоптик отметил, что уже сейчас бархатным сезоном могут насладиться жители и гости Туапсе и Сочи. «Ну, а бархатным сезоном называется та ситуация, когда температура воды и воздуха примерно одинаковы. Еще очень важно, чтобы это было комфортное сочетание. Потому что в районе Белого моря, например, температура воды и воздуха примерно одинаковая, 10-12 градусов. Однако бархатным сезоном это не назовешь», — подчеркнул он.

Ранее Вильфанд сообщил, что в 2021 году бархатный сезон на курортах России будет на две недели короче, чем в прошлом году. По его словам, в 2020-м сезон был до 20 октября. Однако в этом году из-за частных осадков и циклона на юге России море прогрелось не так интенсивно. Поэтому россиян ждет обычный бархатный сезон, который продлится до начала октября.