Россиянам раскрыли причины потепления

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что потепление до конца рабочей недели до 20 градусов ожидает жителей центральноевропейской части России благодаря западным ветрам. Об этом пишет РИА Новости.

«Уже меняется циркуляция. На побережье Северного ледовитого океана устанавливается глубокий циклон, очень хорошо выраженный, а на юге Европейской России — мощный антициклон», — сказал он.

По его словам, прогнозируется мощный перенос воздушных масс с запада. Вильфанд добавил, что уже в среду, 8 сентября, воздух прогреется до 15-17 градусов тепла, а в четверг-пятницу — до 20 градусов.

Ранее Вильфанд назвал сроки прихода бабьего лета в Москву. По его словам, со среды, 8 сентября, воздух прогреется до 15 градусов. В последующие дни столбик термометра поднимется до 19 градусов.

