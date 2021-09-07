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Россиян предупредили о наступлении заморозков

Руководитель Гидрометцентра Вильфанд: в регионах России наступят заморозки
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Роман Вильфанд
Роман Вильфанд
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС предупредил россиян из ряда регионов, что в Курской, Воронежской, Самарской, Оренбургской, Мурманской, Астраханской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях и Башкортостане наступят заморозки в ближайшие ночи.

По его словам, холодные воздушные массы будут проходить по Поволжью, поэтому в южных регионах заморозки ожидаются даже до четырех градусов ниже нуля. «На Нижней Волге, в Волгоградской области, прогнозируются также заморозки до минус одного градуса», — сказал Вильфанд.

Кроме того, ожидаются заморозки в центре России. В Воронежской области температура опустится до минус двух градусов, а в Курской — до минус трех.

Заморозки до минус двух градусов прогнозируются на севере европейской части России, в Мурманской и Архангельской областях. Уральские регионы также ожидают холодные ночи с температурой до пяти градусов мороза.

При этом ранее Вильфанд сообщал, что потепление до конца рабочей недели до 20 градусов ожидает жителей центральноевропейской части России благодаря западным ветрам. Он добавил, что уже в среду, 8 сентября, воздух прогреется до 15-17 градусов тепла, а в четверг-пятницу — до 20 градусов.

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