Гидрометцентр спрогнозировал бабье лето в некоторых российских регионах

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, что короткое бабье лето прогнозируется в некоторых регионах на Средней Волге 13 и 15 сентября, на Нижней Волге — с 13 по 15 сентября, а на Урале — 14 и 15 сентября. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, температура в этих регионах будет выше нормы на три-пять градусов. «Сильно, резко и заметно будет меняться погода на Урале», — сказал Вильфанд, отметив, что в Свердловской области 11, 12 и 13 сентября будет еще холодная погода, а к среде, 14 сентября, температура будет выше нормы на четыре-пять градусов.

«Очень тепло будет и на Средней, и Нижней Волге — там тоже температура выше нормы на три-четыре градуса будет. Тепло будет и в Челябинской, Курганской областях», — рассказал синоптик, отметив, что в Свердловской и Челябинской областях температура будет достигать 20 градусов тепла.

Ранее Вильфанд предупредил, что россиян из регионов Центра и Северо-Запада страны ждет резкое похолодание. По его словам, с 15 сентября в Москве будет настоящая осенняя погода. В Ленинградской, Новгородской, Ярославской областях, Коми и других регионах севера европейской части России наступит глубокая осень.