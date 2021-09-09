Врач предупредила об опасности бабьего лета

Осеннее потепление, известное как бабье лето, может быть опасно для здоровья. Об этом в эфире радио Sputnik предупредила главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко.
По ее словам, холодные дожди вкупе со значительными перепадами температуры в течение суток ведут к переохлаждению и как следствие — к росту простудных заболеваний и вирусных инфекций. Чтобы избежать этого, следует «использовать принцип многослойности: вы выходите в куртке, когда становится жарко, снимаете верхнюю одежду и чувствуете себя комфортно», — указала эксперт.
Медик добавила, что особое внимание нужно уделить обуви и выбирать непромокаемые модели. Если же ноги промокли, лучше сразу переобуться в сухую пару, «потому что все болезни приходят к нам через замерзшие и промокшие ноги», — сказала Романенко.
3 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Центральной России в сентябре ожидаются «климатические качели». Синоптик пообещал россиянам в первую неделю сентября холодную погоду, а после этого снова потеплеет. Третья и четвертая неделя месяца станет теплее климатической нормы — температура будет превышать среднестатистическую на 0,5-1 градус. Общее количество осадков составит 60-70 процентов от ежемесячной нормы.
Ранее российским туристам назвали самый выгодный отечественный курорт для пляжного отдыха с наиболее комфортным климатом в бархатном сезоне. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в этом году курортный сезон в Краснодарском крае будет коротким — он продлится до октября. Крым, напротив, станет лучшим вариантом для осеннего отпуска. В этот период на полуострове температура колеблется в пределах 22-25 градусов, иногда сменяясь кратковременными дождями. Например, в Ялте прогнозируется бабье лето: по ночам температура не будет опускаться ниже 17 градусов.