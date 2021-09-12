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Москвичам пообещали «вторжение холода»

Синоптик: «вторжение холода» принесет в столицу похолодание на десять градусов
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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Со вторника, 14 сентября, в Москве ожидается «вторжение холода». Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в столицу придет резкое похолодание, а столбики термометров опустятся на десять градусов. Его слова приводит ТАСС.

«Понедельник будет последний теплый день, и впереди москвичей и жителей региона ждет долговременное погружение в настоящую осень», — рассказал он и добавил, что в месте с похолоданием ожидается также сильный ветер, временами порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.

«С приближением выходных погода окончательно испортится — с запада потянется серия дождливых атлантических циклонов, которые прижмут показания дневных термометров к отметке плюс 10 градусов, что отсылает нас в климатическое будущее начала октября», — добавил Тишковец.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что в понедельник, 13 сентября, погода будет такой же комфортной, при этом увеличится облачность. Заметные погодные изменения произойдут 14 или 15 сентября.

Кроме того, по его словам, в ближайшее время в некоторых регионах будут ночные заморозки. Вильфанд уточнил, что они придут в Курскую, Воронежскую, Самарскую, Оренбургскую, Мурманскую и Астраханскую области.

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