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В Сочи из-за смерчей объявили штормовое предупреждение

МЧС: в Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за смерчей над Черным морем
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Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Сочи объявлено штормовое предупреждение. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

«На участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над Черным морем», — говорится в сообщении министерства.

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При усилении ветра МЧС рекомендует местным жителям оставаться в помещениях и не оставлять детей без присмотра. Ранее в августе из-за сильного шторма власти Сочи закрывали все городские пляжи.

11 сентября стало известно, что в Гидрометцентра России спрогнозировали короткое бабье лето в некоторых регионах на Средней Волге, на Нижней Волге и на Урале.

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