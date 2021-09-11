На всех российских курортах наступил бархатный сезон

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что бархатный сезон начался на всех российских курортах. В Краснодарском крае температура в ближайшие дни составит 25-28 градусов тепла, а в Крыму — около 23 градусов, передает ТАСС.

Вильфанд объявил наступление бархатного сезона, добавив, что на юге европейской России похолодание не ожидается. Так, в Сочи прогнозируется температура около 25-27 градусов.

«Бархатный сезон везде: не слишком жарко днем, ночи летние, температура воды приятная», — подчеркнул Вильфанд.

Ранее Вильфанд напомнил, какое явление называется бархатным сезоном. В такой ситуации температура воды и воздуха практически одинаковые и комфортные при этом.

Предполагается, что в 2021 году бархатный сезон на курортах России продлится на две недели меньше, чем в прошлом году. Граждан ожидает типичный бархатный сезон, который установится до начала октября.