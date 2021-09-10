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Туристам раскрыли способы путешествовать без стресса

Travel Daily News раскрыл туристам способ путешествовать без стресса
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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Эксперты портала Travel Daily News поделились советами, как путешествовать без лишнего стресса. Прежде всего, по их мнению, избавиться от ненужных переживаний перед путешествием поможет тщательное планирование поездки.

Туристам советуют заранее выбрать направление, маршрут и отель, определиться с транспортным средством и собрать необходимую одежду по погоде. Кроме того, напоминают эксперты, правильно упакованные вещи займут меньше места и позволят быстро найти необходимый предмет в чемодане при необходимости. Не следует брать слишком много вещей. Эксперты рекомендуют планировать наряды заранее, и выбрать только ту одежду, которая точно пригодится.

Также эксперты предлагают заранее бронировать отели и транспорт. Сайты по бронированию могут предложить скидку тем, кто оплачивает номер за определенный промежуток времени, или, к примеру, пакет «номер плюс перелет». Тем, кому предстоит перелет, советуют отдать предпочтение прямым рейсам, чтобы избежать длительного ожидания при пересадках, а также длительного контакта с большим количеством незнакомцев, особенно это актуально в период пандемии коронавируса.

Безусловно, перед поездкой необходимо ознакомиться с правилами въезда в страну и нахождения на ее территории: нужна ли справка о вакцинации и/или отрицательный результат ПЦР-теста.

Также стоит позаботиться о страховке, чтобы защититься от непредвиденных медицинских расходов, потери багажа или документов. А уберечь себя от цифровых угроз за рубежом можно, купив местную сим-карту и пользуясь мобильным интернетом вместо бесплатных точек доступа, которые представляют риски хакерского взлома и мошенничества.

Ранее Aviasales, BrandSecurity и Роскачество призвали планирующих осенью отпуск российских туристов «не расслабляться». По данным аналитиков, при покупке авиабилетов выросла активность мошенников. Эксперты порекомендовали тщательнее отслеживать денежные операции и не верить информации о секретных корпоративных скидках на билеты.

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