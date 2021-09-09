Россиянам назвали стоимость авиабилетов на курорты Египта из регионов

В АТОР назвали стоимость авиабилетов в Египет из Самары, Казани, Уфы и Екатеринбурга

Российским туристам назвали стоимость авиабилетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из четырех регионов страны. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, с ноября авиакомпания S7 запускает прямые рейсы на курорты Египта из Самары, Екатеринбурга, Уфы и Казани — они будут выполняться один раз в неделю.

По данным АТОР, улететь из Самары в Хургаду и обратно можно за 44-54,5 тысячи рублей, в Шарм-эль-Шейх туда-обратно — за 43-54 тысячи.

Тарифы в Хургаду с вылетом из Екатеринбурга стартуют от 44 тысяч рублей за билет с ручной кладью, а с багажом — от 52 тысяч рублей. Стоимость рейсов на Южный Синай колеблется в пределах 44-47 тысяч рублей.

Из Уфы на египетские курорты можно улететь за 40 и 44 тысячи рублей — тариф включает только провоз ручной клади. За багаж придется доплатить от 6 до 10 тысяч рублей.

Авиабилеты по маршруту Казань — Хургада обойдутся минимум в 40 тысяч рублей за место без багажа. Стоимость полета из столицы Татарстана в Шарм-эль-Шейх начинается от 44,4 тысячи.

Отмечается, что рейсы из регионов оказались на 30 процентов дороже, чем из Москвы. Кроме того, по цене перевозки по маршруту Екатеринбург — Хургада (104 тысячи рублей на двоих с багажом) можно приобрести путевку с вылетом из Челябинска (от 67 тысяч рублей).

Ранее, 31 августа, авиакомпания S7 анонсировала запуск рейсов на курорты Египта. С 5 октября улететь из Москвы в Хургаду можно будет один раз в неделю по вторникам, а с 6 ноября вместо вторника перевозки начнут выполняться по субботам. Полеты в Шарм-эль-Шейх будут доступны дважды в неделю по средам и субботам, после 31 октября — по четвергам и воскресеньям.