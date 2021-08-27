Жителям более 40 городов России стали доступны полеты в Египет

Россия с 27 августа увеличила количество рейсов на популярные среди россиян египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх — теперь полеты в африканскую страну доступны жителям более 40 городов. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, Росавиация разрешила отечественным авиакомпаниям осуществлять рейсы в Египет из 41 регионального города страны с частотой по одному разу в неделю на каждый курорт. При этом количество рейсов из Москвы на каждом маршруте увеличилось с пяти до 15. Кроме того, теперь перевозки из столицы может совершать не только «Россия», но также «Аэрофлот» и S7.

Как уточняет источник «Ведомостей», больше всего допусков с вылетами из регионов получила авиакомпания Nordwind — перевозчик будет летать из 18 городов России в Шарм-эш-Шейх и из 21 — в Хургаду.

Red Wings, в свою очередь, запустит рейсы в Египет из Челябинска, «Уральские авиалинии» — из Жуковского, а S7 — из Казани, Уфы, Самары и Екатеринбурга.