Еще одна российская авиакомпания назвала дату запуска полетов в Египет

Еще одна российская авиакомпания начнет полеты на курорты Египта — S7 запустит рейсы 5 октября. Такую дату называет РИА Новости.

Прямые регулярные рейсы в Хургаду будут осуществляться раз в неделю. «Рейс из Москвы в Хургаду будет выполняться раз в неделю с 5 октября по вторникам, а с 6 ноября вместо вторника рейс начнет выполняться по субботам», — говорится в сообщении перевозчика.

Улететь в Шарм-эль-Шейх можно будет дважды в неделю по средам и субботам, после 31 октября — по четвергам и воскресеньям.

Ранее 31 августа авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала дату полетов на курорты Египта — рейсы начнут выполняться с 1 октября ежедневно. В настоящий момент открыта продажа авиабилетов.