«Аэрофлот» анонсировал дату полетов на курорты Египта

«Аэрофлот» 1 октября начнет выполнять рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Российская авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала даты первых полетов на курорты Египта — рейсы начнут выполняться с 1 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление перевозчика.

Так, открылась продажа билетов на прямые регулярные пассажирские рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх — полеты будут осуществляться ежедневно.

Ранее, 9 августа, Россия возобновила прямое авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эль-Шейх. Решение принято по итогам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.