Россиянка слетала в Египет и назвала пять худших сувениров на местных курортах

Российская туристка отдохнула в Египте и назвала пять самых разочаровывающих сувениров, которые не стоит привозить с курортов домой. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, рейтинг худших подарков из Хургады и Шарм-эль-Шейха возглавили масляные духи — они вызвали раздражение на коже девушки, а аромат выветривался спустя 15-20 минут. Блогерша порекомендовала покупать парфюм только в специализированных магазинах и избегать местных базаров.

Второе место заняли наборы сладостей в прозрачных пакетах. По словам россиянки, продавцы зачастую обманывают покупателей и «подсовывают» залежавшийся товар. «Нуга напоминала гудрон, откусить козинак мне так и не удалось, а орешки в глазури были прогорклыми», — возмутилась автор.

Далее она отметила местную косметику, которую продавцы «расхваливают» за чудодейственные свойства. Поддавшись на хорошие отзывы, девушка купила целый пакет уходовых средств, однако все крема ложились на кожу пленкой и не впитывались.

Четвертую строчку антирейтинга заняло серебро из ювелирных лавок — так, несмотря на пробы, купленные браслеты «почернели» уже через месяц.

В заключении девушка пожаловалась на специи с местных рынков, в которые подсыпают пыль. «Дают попробовать и понюхать одно, а продают совсем другое. Будьте внимательны», — добавила она.

Ранее в июне туристов предупредили об опасности сувениров в виде штампов, которые ставят в паспорт в музеях. На погранично-пропускном пункте его могут признать недействительным — при наличии в документе поддельных печатей, путешественник рискует застрять в чужой стране.