Эксперты предупредили об опасных сувенирах для туристов

Эксперты предупредили туристов об опасности сувениров в виде штампов, которые могут сделать недействительным заграничный паспорт. Об этом сообщает The Sun.

При наличии в проездном документе сувенирных штампов (это штамп, который не является официальным в определенном государстве, — прим. «Ленты.ру») путешественник рискует застрять за границей. Уточняется, что подобные штампы в загранпаспорт ставят некоторые музеи и другие туристические места.

К примеру, такие метки можно получить после посещения древнего перуанского города Мачу-Пикчу, на пограничном контрольно-пропускном пункте на улице Фридрихштрассе в Берлине (Checkpoint Charlie) или в Мемориальном музее мира Хиросимы в Японии. Также фальшивую метку ставят в английской деревне в Уэльсе, попавшей в книгу рекордов за самое длинное название в мире, — Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.

«Если сувенирные штампы обнаружит в паспорте бдительный таможенник, туристам могут запретить посадку в самолет, и им придется платить сотни фунтов за новый паспорт и билет», — предупреждают специалисты издания.

В качестве примера авторы статьи приводят историю 60-летней туристки Тины Сибли (Tina Sibley) из Великобритании, которую не пустили на рейс до Пхукета в феврале 2020 года — в ее паспорте была сувенирная марка из Перу.

«Не ставьте в паспорт эти марки туриста! Мне только что отказали в посадке на рейс в Таиланд из-за них. Я в ужасе! За это могут аннулировать ваш паспорт», — заявила Сибли в социальных сетях.

В мае бортпроводник назвал самый странный случай за все время его работы в авиации. Он рассказал о пассажире, в ручной клади которого был опасный сувенир для семьи — мертвая курица. Во время полета из верхнего отсека для багажа начала литься кровь, тогда экипаж лайнера и обнаружил странный подарок.