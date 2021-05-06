«Аэрофлот» не пустил на борт семью с кошкой из-за штампа

Москвичка Надежда Сокирская планировала провести летний отпуск с семьей в Тюменской области. Предпринимательница заранее позаботилась обо всех нюансах поездки: купила билеты в бизнес-класс и оформила ветеринарный паспорт с прививками для своей кошки Пряни. Однако злополучный штамп в документ, о котором заранее не рассказали в авиакомпании, испортил все планы, передает Telegram-канал Readovka.

Прибыв в аэропорт Шереметьево, женщина пришла с Пряней на ветеринарный контроль. Сотрудники воздушной гавани заверили москвичку, что с документами ее питомца все в порядке и она может беспрепятственно летать с кошкой в течение следующих четырех месяцев.

Однако сотрудники «Аэрофлота» в день вылета отказались пускать Пряню на борт. Они сообщили, что в ветпаспорте животного не хватает одного штампа о медосмотре. Хозяева Пряни утверждают, что о необходимости печати в авиакомпании заранее не сообщили.

В связи с этим, семье пришлось разделиться: Надежда с ребенком улетела в Тюменскую область, а ее муж остался с Пряней до оформления штампа, о котором не знали ни в аэропорту, ни в офисе «Аэрофлота».

Со сложностями при путешествии с животным ранее столкнулся житель Владивостока Михаил Галин. В ноябре 2019 года мужчине пришлось подменить своего толстого кота по кличке Виктор более легким при взвешивании в аэропорту, чтобы перевезти питомца в ручной клади. Во время прохождения таможенного контроля в Шереметьево выяснилось, что вес питомца на два килограмма превышает допустимую для перевозки в ручной клади норму.