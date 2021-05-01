Российская авиакомпания испортила майские каникулы своим пассажирам

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» испортила майские каникулы своим пассажирам. Об этом в субботу, 1 мая, сообщает Telegram-канал Readovka.

Отмечается, что клиенты перевозчика заявляют о массовых задержаниях рейсов на 6-8 часов без объяснения причин.

В отдельных случаях вылеты задерживаются на период до суток. В публикации упоминается рейс в Симферополь, о переносе которого на следующий день пассажиры узнали «совершенно случайно».

20 ноября прошлого года стало известно, что вылет рейса Чита — Чара был отложен на несколько часов, так как самолет якобы отдали губернатору Забайкалья Александру Осипову. Пассажирам объяснили, что рейс отложили по техническим причинам. Позже в правительстве Забайкалья опровергли информацию и назвали хайпом сообщения о снятии пассажиров ради губернатора.