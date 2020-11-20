Рейсовый самолет отдали губернатору и заставили 40 россиян ждать следующего

В Забайкальском крае рейс из Читы до села Чара отложили на 4 часа, так как самолет якобы отдали губернатору Александру Осипову. Об этом ИА «Чита.ру» сообщил один из пассажиров.

По словам собеседника агентства, около 40 человек остались ждать следующего самолета из Иркутска. Изначально им объяснили, что рейс отложили по техническим причинам, добавил россиянин. «Чита.ру» пишет, что в справочной аэропорта подтвердили перенос рейса. «Да, действительно, в 14:10 теперь вылет будет на Чару», – приводит агентство слова сотрудника аэропорта.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что Осипов улетел в Каларский район с рабочей поездкой, где осмотрит дороги муниципалитета, культурные и образовательные объекты, работу центральной районной больницы во время пандемии, а также осмотрит аэропорт села Чара, который запланировано модернизировать. Во время поездки состоится совещание по социально-экономическому развитию района, уточнили в пресс-службе.

Информацию о поездке в Каларский район Осипов также опубликовал в своем Instagram. «Дорогие друзья! Вылетаю в Каларский район. Посмотрим, как идет жизнь, как готовы к зиме, как завершаются работы по строительству и ремонту социальных объектов», — говорится в публикации.