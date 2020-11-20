Россия
 
Последние новости
Путин упразднил Роспечать и Россвязь
Трамп назвал отказ признать итоги выборов местью за дело о сговоре с Россией
Женщина с огромным ртом показала его вместительность и получила тысячи долларов
Врач назвал россиянам способ справиться с дискомфортом при ношении маски
Создатель российской вакцины завил о 100-процентном появлении антител у привитых
На популярном среди россиян курорте подешевело жилье
Сестра Кардашьян снялась в пиджаке на голое тело и взволновала поклонников
Оценена вероятность переноса чемпионата мира по хоккею из Белоруссии в Россию
Замдиректора российского научного центра убили за просьбу надеть маску
Новости партнеров
Прослушать новость

Рейсовый самолет отдали губернатору и заставили 40 россиян ждать следующего

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Осипов
Александр Осипов
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Забайкальском крае рейс из Читы до села Чара отложили на 4 часа, так как самолет якобы отдали губернатору Александру Осипову. Об этом ИА «Чита.ру» сообщил один из пассажиров.

Проект
Поколение выживших
Россия пережила лихие 90-е. Как беды сделали россиян сильнее?
Прочитать

По словам собеседника агентства, около 40 человек остались ждать следующего самолета из Иркутска. Изначально им объяснили, что рейс отложили по техническим причинам, добавил россиянин. «Чита.ру» пишет, что в справочной аэропорта подтвердили перенос рейса. «Да, действительно, в 14:10 теперь вылет будет на Чару», – приводит агентство слова сотрудника аэропорта.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что Осипов улетел в Каларский район с рабочей поездкой, где осмотрит дороги муниципалитета, культурные и образовательные объекты, работу центральной районной больницы во время пандемии, а также осмотрит аэропорт села Чара, который запланировано модернизировать. Во время поездки состоится совещание по социально-экономическому развитию района, уточнили в пресс-службе.

Информацию о поездке в Каларский район Осипов также опубликовал в своем Instagram. «Дорогие друзья! Вылетаю в Каларский район. Посмотрим, как идет жизнь, как готовы к зиме, как завершаются работы по строительству и ремонту социальных объектов», — говорится в публикации.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава Забайкалья улетел в Чару на рейсовом самолёте — пассажиров заставили ждать следующий
Депутат обматерила россиянина в Instagram
В России оштрафовали обматерившего людей в аэропорту уволенного замминистра
Российский депутат объяснил три десятка квартир и самолеты