В России оштрафовали обматерившего людей в аэропорту уволенного замминистра

Суд оштрафовал бывшего замминистра промышленности Дмитрия Овсянникова на две тысячи рублей за мелкое хулиганство в аэропорту Ижевска, где тот обматерил сотрудниц. Об этом сообщает РИА Новости.

Рассмотрение дела несколько раз переносили из-за мер, введенных в связи с коронавирусом, а также из-за желания Овсянникова присутствовать на заседании, однако 30 июня он не явился в суд. Дело рассмотрели в его отсутствие.

Установлено, что Овсянников «демонстративно нарушал общественный порядок, проявляя полное неуважение к обществу». Суд признал бывшего замминистра виновным в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка (часть 2 статьи 20.1 КоАП).

В апреле Овсянников нецензурно выругался на сотрудницу аэропорта, когда та попросила его предъявить посадочный талон на рейс, после чего раздраженно бросил паспорт на стойку регистрации. В объяснении он сказал, что впервые столкнулся с подобным требованием в аэропорту Ижевска, и заявил, что выполнил все требования сотрудников авиационной безопасности. Овсянников добавил, что навещал в Ижевске отца.

23 апреля премьер-министр Михаил Мишустин уволил Овсянникова с должности замминистра промышленности «в связи с сокращением должности». После произошедшего в аэропорту его также исключили из партии «Единая Россия».

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