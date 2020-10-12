Депутат обматерила россиянина в Instagram

Депутат ульяновской гордумы Виктория Маркелова обматерила пользователя Instagram после критики в свой адрес. Переписку из социальной сети опубликовала «Говорит Москва».

По словам депутата, мужчина написал комментарий к посту о планах политика, отметив, что Маркелова «в очередной раз обманывает людей» и единственное, что может делать — это «лизать царьков».

Изображение: скриншот переписки

«Я ответила ему скорее как человек, а не как депутат. Но хочу сказать, что эмоции в таком контексте, конечно, недопустимы для депутата», — заметила она. Маркелова уже принесла извинения подписчикам как публично, так и в личных сообщениях. Она заявила, что ее задело «бесцеремонное неуважительное отношение».

Ранее в сети появилось видео с участием заместителя министра промышленности России Дмитрия Овсянникова. Он нецензурно выругался в адрес работницы одной из авиакомпаний. После инцидента Овсянников был доставлен в полицию. В итоге его освободили от должности.