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Власти Забайкалья опровергли данные о снятии россиян с рейса ради губернатора

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Александр Осипов
Александр Осипов
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Власти Забайкалья опровергли и назвали хайпом сообщения о снятии пассажиров с рейса из Читы до села Чара ради губернатора Александра Осипова. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-секретаря главы Забайкальского края Ксению Гусенцеву.

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По ее словам, рейс отложили из-за технической неисправности воздушного судна. «Более двух с половиной часов губернатор вместе с другими пассажирами, которые направлялись первым рейсом в Чару, ожидали замену судна», — подчеркнула она.

По ее словам, неизвестно, как губернатор вернется в Читу, так как информации об устранении авиакомпанией неполадок до сих пор нет.

Ранее в пятницу в СМИ появились сообщения о том, что около 40 человек остались ждать следующего самолета из Иркутска, так как рейс из Читы до села Чара якобы отдали губернатору Александру Осипову.

В рамках рабочей поездки Осипов осмотрит дороги муниципалитета, культурные и образовательные объекты, посетит центральную районную больницу и проведет совещание по социально-экономическому развитию района, уточнили в пресс-службе областного правительства.

Предыстория: Рейсовый самолет отдали губернатору и заставили 40 россиян ждать следующего
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