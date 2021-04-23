В Кремле прокомментировали информацию о задержке рейса из-за чиновника

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о высадке 40 пассажиров с рейса Чита — Чара ради вылета губернатора Забайкальского края и его делегации. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Песков, ранее он не слышал об этой истории с чиновником и считает ее странной. Пресс-секретарь пообещал проверить информацию на достоверность.

Сообщается, что в четверг, 22 апреля управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю оштрафовало авиакомпанию «Ангара» на 20 тысяч рублей за инцидент с шестичасовой задержкой рейса Чита — Чара в ноябре 2020 года.

Отмечалось, что 40 пассажиров были высажены из самолета и ожидали свой следующий рейс в аэропорту несколько часов, в то время как на лайнере разместили губернатора Забайкальского края Александра Осипова и его делегацию, которые не смогли вылететь боле ранним рейсом из-за поломки воздушного судна.

20 ноября 2020 года стало известно о том, что вылет рейса Чита — Чара был отложен на несколько часов, так как самолет якобы отдали губернатору Забайкалья Александру Осипову. Сообщалось, что пассажирам объяснили, что рейс отложили по техническим причинам. Позже в правительстве Забайкалья опровергли и назвали хайпом сообщения о снятии пассажиров ради Осипова.