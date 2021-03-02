Женщина приехала в аэропорт заранее и выиграла более 20 миллионов рублей

Женщина выиграла более 22 миллионов рублей в игровом автомате, пока ждала свой самолет в аэропорту Лас-Вегаса. Видео и подробности события опубликовало Metro.

25 февраля жительница Техаса по имени Меган приехала в аэропорт Лас-Вегаса заранее и решила в последний раз перед вылетом домой испытать удачу в игровом автомате.

В результате ей удалось выиграть приз в 302 тысячи долларов (около 22 миллионов рублей). Победа Меган была запечатлена на видео — на кадрах девушка хлопает в ладоши и прыгает от радости. «Ух ты! Боже ты мой! Я только что выиграла 300 тысяч долларов!» — восклицает путешественница.

По данным издания, самая крупная сумма, когда-либо выигранная в автомате аэропорта Мак-Карран составляет около четырех миллионов долларов (приблизительно 295 миллионов рублей). В июле жительница Калифорнии в той же азартной игре сделала ставку размером пять долларов, и сорвала джекпот в 870 тысяч долларов (около 64 миллионов рублей).