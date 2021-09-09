Планирующих отпуск осенью россиян призвали «не расслабляться» по одной причине

Aviasales: за лето число фейковых сайтов по продаже авиабилетов выросло в 7,5 раза

Российских туристов, планирующих отпуск в бархатном сезоне, призвали «не расслабляться» по одной причине — при покупке авиабилетов выросла активность мошенников. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Настоящийбилет.рф», совместного проекта Aviasales, BrandSecurity и Роскачества, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, за минувшее лето число злоумышленников увеличилось в 7,5 раза — всего зафиксировано 1416 фейковых сайтов по продаже авиабилетов, из которых 580 появились в августе. Так, в сравнении с июлем рост числа поддельных ресурсов составил 11 процентов.

Отмечается, что осенью, как правило, снижается бдительность путешественников, из-за чего они становятся «легкой добычей» для мошенников. В связи с этим эксперты порекомендовали тщательнее отслеживать денежные операции и не верить информации о секретных корпоративных скидках на билеты.

«Будьте внимательны и проверяйте сайты, на которых покупаете авиабилеты. Не переводите никому деньги на личные банковские карты. С большой вероятностью это будут мошенники», — добавил CEO платформы BrandSecurity Руслан Кривулин.

Ранее, в августе, специалист международной компании ESET раскрыл самые частые мошеннические схемы при бронировании отпускного жилья на Airbnb. Он подчеркнул, что любые просьбы забронировать апартаменты в обход официальной платежной системы сервиса являются подозрительными. Кроме того, на сайте часто появляются объявления о несуществующем жилье по «слишком привлекательным ценам».