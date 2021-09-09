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Названы самые живописные парки России

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Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

Россиянам назвали самые живописные и уникальные природные парки страны. Список мест составил глобальный маркетплейс для автодорожных поездок BlaBlaCar, рейтинг оказался в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Так, в первую очередь эксперты отметили национальный парк «Валдайский» в одноименном городе Новгородской области — на его территории находятся крупные озера Валдайское и Селигер. Туристы могут прогуляться по сосновым и еловым лесам парка, а также найти неолитические стоянки и древние курганы VI-IX веков.

Еще одно место из списка — парк «Самарская Лука» в Самарской области, в котором гостям предлагается пройти по экскурсионной тропе «Ведьмино озеро» и познакомиться со сказаниями и легендами мордвы-мокша, основателями села Бахилово.

Третье место занимает природный парк «Оленьи ручьи» в городе Нижние Серги Свердловской области. Как отмерили авторы рейтинга, здесь располагаются реликтовые степи, разные виды редких растений и множество животных, например, косули или кабаны.

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В национальном парке «Сайлюгемский» на Алтае, который оказался на четвертой позиции, у путешественников есть возможность увидеть диких животных в их естественной среде обитания — для этого разработано несколько экскурсионных маршрутов. Так, туристы могут встретить сибирского горного козла, марала, хищных птиц, а также алтайских горных баранов аргали, вес рогов которых достигает 27 килограмм.

Замыкает пятерку уникальных природных мест страны национальный парк «Зюраткуль» в Челябинской области. В нем для удобства посетителей проложена экологическая тропа — маршрут позволяет пройти сразу через несколько природных зон, от смешанных лесов до настоящей горной тундры.

Ранее в сентябре россияне выбрали лучшие озера страны для путешествий осенью. Так, большинство туристов (35 процентов) отдали свой голос за Ладожское озеро в Карелии и Ленинградской области. На втором месте озеро Байкал в Бурятии и Иркутской области (21 процент), на третьем — Кояшское озеро в Крыму и Сейдозеро в Мурманской области (по восемь процентов).

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