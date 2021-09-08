Названы российские курорты с самым теплым морем в сентябре

Температура воды у берегов Туапсе и Сочи признана самой комфортной для купания в сентябре

Синоптики назвали курорты Краснодарского края с самым теплым морем в этом сентябре. Об этом сообщает газета «Кубанские Новости».

Как заявили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, среди российских курортов наиболее комфортная для купания температура воды осталась только в Сочи и Туапсе. Она колеблется в пределах от 23 до 26 градусов выше нуля.

По данным специалистов, в настоящий момент самая холодная вода наблюдается у берегов Анапы — всего 19 градусов. Также для купания не подходит Азовское море. У берегов Ейска, Приморско-Ахтарска и Темрюка температура воды опустилась до 20 градусов.

Ранее в сентябре российским туристам назвали отечественный курорт с самым комфортным климатом для пляжного отдыха этой осенью. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, наиболее благоприятная погода ожидается в Ялте — по ночам температура воздуха не опустится ниже 17 градусов выше нуля.