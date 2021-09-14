Гидрометцентр: в Москве и Подмосковье похолодает на десять градусов

В Москве и Московской области во вторник, 14 сентября, похолодает на десять градусов. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики прогнозируют в Москве 12-14 градусов тепла — это на десять градусов меньше, чем было в понедельник, 13 сентября. Ночью температура опустится до 5 градусов выше нуля.

По данным Гидрометцентра, в Подмосковье столбики термометра поднимутся до плюс 11-16 градусов, ночью — до плюс 2-7 градусов. Желтый уровень опасности в Московском регионе сохранится до 15 сентября.

Порывы ветра во вторник, 14 сентября, будут достигать 12-17 метров в секунду. Синоптики обещают небольшой дождь.

Ранее синоптик Шувалов предупредил россиян о «глубокой холодной яме». По его словам, в Центральной части страны ожидается похолодание, температура составит плюс 10-12 градусов, что на 2-4 градуса ниже нормы.