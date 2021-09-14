Синоптик спрогнозировал начало бабьего лета в Центральной России

Синоптик: бабьего лета в Центральной России еще не было, оно начнется в конце сентября

В Москве и в других регионах Центральной России не было настоящего бабьего лета. Об этом заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радиостанцией Sputnik.

По его словам, с 11 по 13 сентября температура воздуха в некоторых регионах превысила 20 градусов тепла, однако такую погоду нельзя считать бабьим летом.

«Есть определение, что бабье лето — это стабильный период длиной в пять-семь суток. Должно быть как минимум пять дней погоды "миллион на миллион". В это время должно светить солнце, не должно быть никаких осадков и облачности», — заявил Тишковец.

Он спрогнозировал, что бабье лето в Центральной России может начаться в последних числах второй половины месяца — после 17 или 18 сентября. Синоптик отметил, что в этом году не будет «хорошего бабьего лета», которое продлится до октября — уже в сентябре значительно похолодает.

Ранее синоптик Шувалов в беседе с «Лентой.ру» рассказал о серьезном похолодании в России. По его словам, страну ждет прохождение холодного фронта, предвестником которого является усиление ветра. Вместе с фронтом придут дожди и значительное понижение температуры до 10-12 днем и 5-7 градусов ночью.