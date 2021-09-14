Синоптик оценил вероятность бабьего лета в России

Синоптик Шувалов заявил, что бабье лето еще может прийти в Россию

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с «Лентой.ру» оценил вероятность прихода в Россию бабьего лета. По его словам, к концу месяца потепление все-таки может произойти.

«Знаете, я бы еще поожидал. Есть вероятность, отличная от нуля, что 25-26 числа холод сменится всплеском тепла. Погода и живет скачками, этим и отличается. Температурная норма — это искусственная величина. Как любой человек отличается от среднестатистического, так и погода отличается от среднестатистической», — сказал специалист.

При этом Шувалов добавил, что в целом давать прогноз на всю осень пока рано, потому что оправданность таких прогнозов будет очень низкой.

Ранее Шувалов рассказал, что серьезное похолодание уже пришло на северо-запад европейской части России, а ночью ожидается в Москве и Московской области. По словам специалиста, Россию ждет прохождение холодного фронта, предвестником которого является усиление ветра.

