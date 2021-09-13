В Москве начался отопительный сезон

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начался отопительный сезон. Об этом глава города объявил во время посещения ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго», сообщает портал «Москва 24».

Собянин посетил ТЭЦ на юго-западе Москвы. Жилой сектор планируют обеспечить теплом в течение пяти дней. По словам мэра, системы отопления, водоснабжения и газоснабжения, а также магистральные сети готовы к зимнему сезону.

«В Москве бабье лето — тепло, хорошо, хорошая такая комфортная погода, но все быстро меняется. С завтрашнего дня уже идет резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе», — пояснил Собянин.

Ранее отопление начали включать в социальных учреждениях столицы. В администрацию поступило 40 заявок о досрочном старте отопительного сезона. По данным мэрии, тепло начали подавать в несколько десятков объектов: в детские сады, школы и больницы.