Названо условие включения отопления в домах россиян

Рыбальченко: отопление в России включат, если температура будет меньше 8 градусов Цельсия

Отопление в домах россиян запустят, когда на протяжении пяти дней среднесуточная температура будет меньше восьми градусов Цельсия. Такое условие включения тепла в разговоре с изданием URA.RU назвал эколог Илья Рыбальченко.

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В сфере коммунальных услуг сформировалось правило запуска тепла, когда на улице фиксируют длительное понижение температуры. «Как только температура меньше, чем восемь градусов, включается отопление. Это устойчивое понижение. Это правило существует уже много лет и никогда не подводило», — пояснил Рыбальченко.

С заявлением согласился и эксперт по жилищному праву и ЖКХ движения «За права человека» Виктор Федорук. Он уточнил, что температура в квартирах должна держаться на уровне 18-20 градусов Цельсия. Чтобы достичь показателя в случае резкого понижения температуры, службы «не будут выжидать пять дней» и запустят отопление раньше.

В сентябре 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин решил досрочно начать отопительный сезон в столице. Мера была связана с рекомендациями пожилым людям оставаться дома из-за распространения коронавируса. В общей сложности тепло решили запустить в 34 тысячах домов.