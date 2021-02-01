Врачи раскрыли вредоносное влияние отопления на кожу и метод борьбы с ним

Врачи раскрыли вредоносное влияние отопления на кожу и методы борьбы с ним в условиях самоизоляции, введенной из-за пандемии коронавируса. Информация появилась на сайте Daily Mail.

Как сообщает издание, высокие температуры во время отопительного сезона наносят вред кожному покрову. Отмечается, что низкий уровень влажности в помещении приводит к сухости, красноте и шелушениям. По словам дерматолога Адама Фридмана (Adam Friedmann), для восстановления влажности в доме необходимо использовать увлажнитель воздуха.

Врач и владелец клиники Cosmedics Росс Перри (Ross Perry) в качестве альтернативы предложил расставить миски с водой по комнате. Он добавил, что домашние растения также действуют как естественные очистители воздуха, насыщающие атмосферу влагой.

В то же время медик посоветовал читателям принимать ванну вместо душа. По его словам, струи горячей воды испаряют влагу с кожи. В связи с этим он рекомендует принимать теплую ванну в течение 15 минут с добавлением морской соли, которая удаляет омертвевшие клетки и уменьшает раздражение. После мытья необходимо нанести на тело увлажняющий крем или лосьон.

Адам Фридман объяснил, что недостаток солнечного света тоже способствует ухудшению качества кожных покровов. Доктор призывает ежедневно выходить на прогулку, чтобы улучшить иммунитет и состояние кожи. Помимо этого, нужно часто проветривать помещения, чтобы поддерживать необходимый уровень влажности в доме.

По словам специалиста, улучшить качество кожи также поможет сбалансированное питание, которое насытит организм минералами и витаминами. В рацион обязательно должны входить овощи, так как они борются с вредными токсинами. Также Фридман посоветовал избегать большого количества кофеина и алкоголя.

Согласно материалу, стресс и недостаток сна ослабляют иммунную систему, что, в свою очередь, приводит к обострению кожных заболеваний. Кроме того, недосып вызывает атрофию мышц лица, по причине которой возникает опухание кожи вокруг глаз. Отмечается, что время сна должно составлять как минимум шесть часов, а в идеале — восемь.

В декабре 2020 года эксперты описали, как постоянный домашний режим может отразиться на внешности. По словам нью-йоркского дерматолога Райана Тернера (Ryan Turner), сухой и грязный воздух в помещении может пагубно отразиться на качестве кожи. Кроме того, безвылазное пребывание в квартире может привести к нарушению защитного барьера кожи, обострению экземы, которая сопровождается покраснениями и шелушениями.